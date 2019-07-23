В коме находятся три ребенка после смертельного пожара в детском лагере

В коме находятся три ребенка, которые пострадали при пожаре в детском лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, передает ТАСС.

О крайне тяжелом состоянии детей рассказал губернатор региона Сергей Фургал.

Как сообщил Фургал, еще один ребенок был направлен в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом.

По словам губернатора, его состояние состояние среднее.

Всего, по последним данным, пострадали девять человек — четыре ребенка и пять взрослых.

Пожар произошел накануне, 22 июля.