Новые тайные тюрьмы нашли на Украине

Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины функционировали по всей стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бывших заключенных и экс-сотрудника МВД страны.

Уточняется, что секретные тюрьмы СБУ располагались в Харькове, Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, по всей линии соприкосновения в Донбассе и в других городах страны.

По данным источников, задержанных в тайных тюрьмах людей отправляли на минные поля. Также в тюрьмах пытали людей, чтобы они становились сговорчивее.

Агентство утверждает, что некоторых тюрьмы СБУ могут существовать до сих пор.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады пытали и допрашивали людей.