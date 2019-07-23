Унесший жизнь ребенка детский лагерь не проверяли

Глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева заявила, что детский лагерь, где произошел убивший ребенка пожар, не проверяли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, до этого Роспотребнадзор проверял место в октябре 2018 года и в феврале. Следующая проверка была намечена на август.

Зайцева подчеркнула, что при последней проверке никаких палаток в лагере не было.

Она отметила, что в детском лагере также было водяное отопление.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб в детском лагере накануне дня рождения.

Пожар произошел накануне, 22 июля. В настоящее время в реанимации в тяжелом состоянии также находятся еще три пострадавших в огне ребенка.