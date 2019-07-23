Появилось фото смертельного пожара в детском лагере

В Сети появились первые кадры, сделанные после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребенок. Их опубликовал ТАСС.

До этого стало известно, что пожар из 26 палаток уничтожил 20. В результате случившегося погиб один ребенок и еще четыре получили травмы. По последним данным, три ребенка на данный момент находятся в реанимации, и врачи борются за их жизнь.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)».

В настоящее время причины пожара остаются неизвестными.

Ранее были названы подробности смертельного пожара в детском лагере.