В Польше назвали убийцу пятилетнего россиянина

В прокуратуре Варшавы заявили, что пятилетнего ребенка из России убил в Польше его отец, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердил представитель Окружной прокуратуры Лукаш Лапчиньский.

Он пояснил, что на теле мальчика обнаружили «колотые раны грудной клетки, приведшие к внешнему и внутреннему кровотечению», а также добавил, что в убийстве «не принимали участия третьи лица, кроме отца».

Также стало известно, что отец мальчика имел финансовые проблемы, возникшие из-за пристрастия к азартным играм.

Пятилетний мальчик с российским гражданством жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля он был с отцом, который забрал ребенка и увез на машине, но они так и не вернулись домой. По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Тело мальчика обнаружили на десятый день поисков.