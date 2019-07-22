Ужесточение требований к багажу назвали лукавством

Экс-главный санитарный врач России прокомментировал ужесточение провоза цветов и фруктов в багаже через границу, сообщает НСН.

По его мнению, новые правила не имеют никакого отношения к фитосанитарному надзору.

Он усмотрел «определенное лукавство».

«Всегда было нельзя больше двух бутылок водки везти за рубеж или из-за рубежа, а здесь это подается под фитосанитарные нормы», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в багаже и ручной клади можно будет провезти до 5 кг овощей и фруктов, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветов, листьев и других частей растений.