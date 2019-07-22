Обещавшему мочиться в вино директору «Рустави 2» найдут замену в Европе

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши хочет пригласить менеджера из США или Европы, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что несмотря на то, что назначенный им директор в 24-часовом режиме изучает ситуацию в телекомпании, каналу требуется медиа-менеджер с западным опытом.

Халваши назвал ситуацию на канале «очень сложной».

Ранее сообщалось, что обматеривший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу.