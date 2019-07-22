Появились подробности дела о смерти пятилетнего россиянина в Польше

В Польше завели уголовное дело об убийстве пятилетнего россиянина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польскую прокуратуру.

По словам представителя прокуратуры, следствию в настоящее время «многое известно» по делу.

Запланированы токсикологические экспертизы. Следователи ждут данные от экспертов.

Ранее сообщалось, что Польша назвала версию смерти российского мальчика.

Пятилетний мальчик с российским гражданством жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля он был с отцом, который забрал ребенка и увез на машине, но они так и не вернулись домой. По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Тело мальчика обнаружили на десятый день поисков.