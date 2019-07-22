ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

В ходе совещания в мэрии Читы, сотрудниками ФСБ был задержан один из сотрудников руководящего звена подведомственного учреждения МЧС по Забайкалью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника, задержанным оказался замначальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. Его подозревают в хищении, отметил источник.

В ведомствах региона пока не комментируют обстоятельства дела. В региональном главке МЧС подтвердили факт задержания.