Женщина решила выйти замуж за канделябр
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В Британии женщина по имении Аманда Либерти заявила о своем желании заключить неофициальный брак с канделябром. Об этом сообщает Daily Mirror.
Как отмечается, британка приобрела канделябр на аукционе за сумму в размере 400 фунтов (32 тыс. рублей).
«Это была настоящая любовь с первого взгляда», — подчеркнула Либерти.
Уточняется, что она уже придумала имя для вещи — Люмьер. Кроме того, британка купила обручальные кольца.
Причем, как подчеркивается, раньше женщина была влюблена в статую Свободы в Нью-Йорке, в результате чего решила взять ее фамилию.
Ранее женившаяся сама на себе женщина изменила сама себе.