Женщина решила выйти замуж за канделябр

В Британии женщина по имении Аманда Либерти заявила о своем желании заключить неофициальный брак с канделябром. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, британка приобрела канделябр на аукционе за сумму в размере 400 фунтов (32 тыс. рублей).

«Это была настоящая любовь с первого взгляда», — подчеркнула Либерти.

Уточняется, что она уже придумала имя для вещи — Люмьер. Кроме того, британка купила обручальные кольца.

Причем, как подчеркивается, раньше женщина была влюблена в статую Свободы в Нью-Йорке, в результате чего решила взять ее фамилию.

Ранее женившаяся сама на себе женщина изменила сама себе.