Видео избиения матерью ребенка у московского банка появилось в Сети

В интернете появилось видео жестоко избиения малыша матерью у офиса банка в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Видео в инстаграм опубликовала работница банка, которая ранее сообщила о произошедшем в полицию.

Инцидент произошел 19 июля в Басманном районе столицы. Женщина обратилась за консультацией в банк вместе с ребенком. Покинув офис, мать нанесла мальчику несколько ударов по лицу и шлепков по телу.

Сейчас женщину разыскивают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию об избиении ребенка у банка в Москве.