В российском зоопарке до смерти закормили пони

В пензенском зоопарке умер жеребенок, которого перекормили посетители. Об этом сообщается в официальной группе зоосада «ВКонтакте».

Четырехмесячный жеребенок шетлендской пони умер от заворота кишок 20 июля. Ветеринары на протяжении семи часов пытались спасти животное, но безуспешно.

В зоопарке отметили, что вскрытие показало, что желудок пони разорвался от излишка еды.

Там также отметили, что подобные случаи происходят из-за того, что посетители игнорируют просьбы не кормить животных.

Ранее сообщалось, что посетители зоопарка закидали панду камнями.