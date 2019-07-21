В российском зоопарке до смерти закормили пони
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В пензенском зоопарке умер жеребенок, которого перекормили посетители. Об этом сообщается в официальной группе зоосада «ВКонтакте».
Четырехмесячный жеребенок шетлендской пони умер от заворота кишок 20 июля. Ветеринары на протяжении семи часов пытались спасти животное, но безуспешно.
В зоопарке отметили, что вскрытие показало, что желудок пони разорвался от излишка еды.
Там также отметили, что подобные случаи происходят из-за того, что посетители игнорируют просьбы не кормить животных.
Ранее сообщалось, что посетители зоопарка закидали панду камнями.