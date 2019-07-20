Самолет рухнул на ТЦ, есть погибшие

В Германии на здание торгового центра упал небольшой самолет. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что ЧП произошло на юго-западе страны в Баден-Вюртемберге.

В результате падения авиасудна погибли три человека. Все они находились на борту небольшого самолета.

Уточняется, что погибшим было 77, 57 и 56 лет.

Правоохранительные органы занимаются расследованием причин падения воздушного транспортного средства.

Ранее сообщалось, что самолет рухнул на жилой дом в Чечне.