Самолет рухнул на ТЦ, есть погибшие
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В Германии на здание торгового центра упал небольшой самолет. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что ЧП произошло на юго-западе страны в Баден-Вюртемберге.
В результате падения авиасудна погибли три человека. Все они находились на борту небольшого самолета.
Уточняется, что погибшим было 77, 57 и 56 лет.
Правоохранительные органы занимаются расследованием причин падения воздушного транспортного средства.
Ранее сообщалось, что самолет рухнул на жилой дом в Чечне.