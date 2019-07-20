Полиция обнаружила тело пропавшего в Польше российского ребенка

Польская полиция обнаружила тело пропавшего неделю назад пятилетнего мальчика из России,передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Мариуша Мрожека.

Мальчика, который находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, 10 июля около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении.

Тем же вечером тело мужчины было найдено на железнодорожном переезде.

«С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», - сказал Мрожек.

Расследование дела продолжается.