В ТЦ в Москве экстренно эвакуировали пять тысяч человек

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Полиция эвакуировала около пяти тысяч человек из торгово-развлекательного центра «Океания» на западе Москвы, передает РИА «Новости».

Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации в кафе.

В целях безопасности посетители были эвакуированы.

Информация о возгорании не подтвердилась.