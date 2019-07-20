В США намерены изменить испытание для получения гражданства

Служба гражданства и иммиграции США может изменить тест для получения американского гражданства. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Сообщается, что с помощью нового теста служба хочет повысить эффективность экзаменационного испытания, в котором соискатели должны продемонстрировать знание и понимание истории, правительства и ценностей Соединенных Штатов.

Как отмечается, измененный тест сможет гарантировать точную оценку знаний будущих граждан США.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что узнает гражданство всех американцев.