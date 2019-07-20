Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по области.

Как отмечается, его арестовали по подозрению в получении крупной взятки.

Уточняется, что Шматова арестовали с поличным при получении взятки в размере 520 тыс. рублей за способствование улучшения бытовых условий содержания осужденных в исправительной колонии №15.

В пресс-службе УФСИН отметили, что против мужчины возбудили дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

На настоящий момент Шматов находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что следователей из Подмосковья уличили в коррупции.