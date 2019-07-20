Осужденные смогут отбывать срок на новом условии
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Законопроект «О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», касающийся отбывания срока осужденными, был одобрен в Правительстве России и внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что теперь осужденные получат возможность отбывать наказание в исправительных учреждениях, находящихся в субъекте России по месту проживания близких родственников.
Для этого осужденному либо его близким родственникам нужно написать соответствующее заявление.
Однако решение о таком заключении примет федеральный орган уголовно-исполнительной системы.
Кроме того, будет учитываться возможность размещения осужденного в исправительном учреждении.