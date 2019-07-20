Осужденные смогут отбывать срок на новом условии

Законопроект «О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», касающийся отбывания срока осужденными, был одобрен в Правительстве России и внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что теперь осужденные получат возможность отбывать наказание в исправительных учреждениях, находящихся в субъекте России по месту проживания близких родственников.

Для этого осужденному либо его близким родственникам нужно написать соответствующее заявление.

Однако решение о таком заключении примет федеральный орган уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, будет учитываться возможность размещения осужденного в исправительном учреждении.

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