Голландская авиакомпания раскаялась за гомофобную политику

В Голландии авиакомпания KLM принесла извинения за свою гомофобную политику. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, клиенты авиакомпании получили по почте письмо от службы поддержки, согласно которому, если пассажирам будет некомфортно находиться рядом с гомосексуальной парой, то бортпроводники вмешаются и постараются решить этот вопрос.

Уточняется, что члены ЛГБТ возмутились данным письмом и распространили информацию в Сети.

После этого представители авиакомпании извинились за ситуацию, а также пообещали устроить проверку относительно рассылки подобных писем.

Ранее сообщалось, что священник-гомофоб первым получил запрет на въезд в Ирландию.