Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей

Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местную жительницу Елену.

По ее словам, никого из жителей города не оповестили заранее о приезде главы государства.

Она отметила, что в день приезда президента в здании администрации города началось «странное движение».

Она пояснила, что людей начали переселять из кабинета в кабинет, прием населения ограничили по времени, а после обеда сотрудников ведомства и вовсе отправили по домам.

Женщина также уточнила, что когда о приезде Путина стало известно, многие захотели с ним увидеться, однако не смогли: кого-то остановили на подъезде к пункту, другим перегородили дорогу сотрудники ППС из Иркутска и Братска.

Она заключила, что к Путину привели тех людей, которые незадолго до этого получили сертификаты на покупку жилья.

Это разозлило других жителей города, которые даже не получили компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что видео встречи Путина с подтопленцами появилось в Сети.