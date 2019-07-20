Неизвестные проломили мужчине череп в Москве

В центре Москвы неизвестные проломили череп мужчине. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от станции метро «Пушкинская».

Уточняется, что потерпевшего доставили в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ряд переломов.

Подробности его состояния пока не сообщаются.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили полицейского и украли табельное оружие.