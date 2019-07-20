«Там не пираты»: в РФ об угрозе для россиян на задержанном танкере

Россиянам не угрожает опасность с иранской стороны после задержания в Ормузском проливе британского танкер Stena Impero. Об этом заявил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, передает ТАСС.

По его словам, россияне в безопасности, ведь их захватили не пираты. Он отметил, что это остановка судна напоминает ответные меры, так как Иран обещал отплатить за задержку их танкера в Гибралтаре.

Фишов выразил уверенность в том, что всех людей на танкере освободят под залог.

Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе 19 июля. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы. На нем находятся трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.

Ранее сообщалось, что Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера.