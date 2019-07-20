Более 50 человек госпитализировали после банкета в Турции
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В Турции 56 человек увезли в больницы из-за высокой температуры, тошноты и головокружений, появившихся после фуршета. Об этом пишет РИА «Новости».
Как отмечается, в центре города проходило мероприятия по случаю проводов в армию. Большинство гостей с фуршета госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.
В настоящее время все госпитализированные находятся под присмотром врачей.
Другой информации пока нет.
Ранее сообщалось, что россиянок экстренно госпитализировали из Турции.