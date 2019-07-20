Более 50 человек госпитализировали после банкета в Турции

В Турции 56 человек увезли в больницы из-за высокой температуры, тошноты и головокружений, появившихся после фуршета. Об этом пишет РИА «Новости».

Как отмечается, в центре города проходило мероприятия по случаю проводов в армию. Большинство гостей с фуршета госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.

В настоящее время все госпитализированные находятся под присмотром врачей.

Другой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что россиянок экстренно госпитализировали из Турции.