Неизвестный ограбил Казанский собор в Москве

Неизвестный мужчина ограбил в Москве Казанский собор. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, о краже сообщил представитель Казанского собора.

По его словам, некий мужчина открыто похитил из кассы свечного ящика 12 тыс. рублей, после чего сбежал.

Он составил описание злоумышленника, согласно которому деньги украл мужчина славянской внешности и в возрасте 40-50 лет.

Кроме того, уточнил представитель собора, мужчина худощав, среднего роста и со светлыми волосами.

Уточняется, что полиция сейчас разыскивает преступника, в отношении него завели дело о грабеже.