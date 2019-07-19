После драки в Чемодановке открыли пункт полиции

Пункт полиции был открыт в селе Чемодановка, расположенном в Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что поводом для создания правоохранительного участка стала массовая драка, в которой пострадали несколько людей, а также один погиб.

Уточняется, что в полицейском штате работает шесть человек.

Кроме того, пункт полиции открылся в том же здании, где до 2010 года был пункт милиции.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке