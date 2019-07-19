Мужчина с лопатой отвоевал девушку у насильника

Мужчину, который в состоянии наркотического опьянения в Омской области пытался изнасиловать девушку-оператора автозаправочной станции, арестовали, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мужчину заключили под стражу.

Уточняется, что обвиняемый напал на работницу АЗС, когда та не согласилась заправить его автомобиль бесплатно.

На видеозаписи, изъятой с камеры наблюдения видно, как за девушку вступился водитель другой машины. Он прогнал злоумышленника лопатой.

В отношении 34-летнего жителя села Пристанское возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на изнасилование».

Ранее в изнасиловании был заподозрен известный виолончелист.