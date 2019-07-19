Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов. Об этом сообщает «Страна.UA».

Как отмечается, на двери пиццерии прикрепили перечеркнутое изображение свиньи, которое было разукрашено в цвета флага России.

По словам работников заведения, в пиццерию якобы заходит много русскоязычных клиентов, которые не говорят на украинском или английском языках.

Причем, отметили сотрудники, сами они принципиально не разговаривают на русском языке.

Они добавили, что многие клиенты обижаются на это, поэтому они решили сделать предупреждение такого рода.

В то же время, они не объяснили, почему они вывесили табличку с изображением именно свиньи.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать Россию и русский язык.