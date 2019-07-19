Нидерланды признали часть вины за события в Сребренице

Правительство Нидерландов признало, что несет частичную ответственность события в Сребренице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление минобороны Голландии.

Верховный суд страны признал, что Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман, которые были выдворены голландскими военными с миротворческой базы ООН.

Суд также постановил, что власти страны должны компенсировать 10% ущерба родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич не сможет обжаловать пожизненный приговор. Его осудили за осаду Сараево и геноцид в Сребренице.