Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала в фейсбуке на продление ареста главе »РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.
До этого стало известно, что Вышинскому продлили арест до 19 сентября.
По ее словам, данное решение является стыдом и позором.
«Вот и все европейские ценности», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский готов обменять Вышинского на режиссера Олега Сенцова.