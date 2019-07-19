Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала в фейсбуке на продление ареста главе »РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

До этого стало известно, что Вышинскому продлили арест до 19 сентября.

По ее словам, данное решение является стыдом и позором.

«Вот и все европейские ценности», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский готов обменять Вышинского на режиссера Олега Сенцова.