Купальный сезон в Москве провалился

Купальный сезон в Москве в этом году не состоялся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Там рассказали, что благоприятных условий для купального сезона в Москве не ожидается.

При условии, если в августе выйдет антициклон и начнет греть солнце, то вода все равно будет холодной, отметили синоптики.

По информации Гидрометцентра, сейчас температура в Москве-реке +17 градусов. При солнечной погоде вода может прогреться максимум до +19 градусов, это слишком холодно для купания.

Синоптики также сообщил, что в ближайшее время погода в столице почти не изменится. С 22 июля в Москве температура воздуха немного повысится и будет держаться на уровне 22-25 градусов.