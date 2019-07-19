Путин с удивлением узнал, что пострадавшие от паводка не получили и 10 тысяч

Президент России Владимир Путин потребовал быстро разобраться с невыплатой денежной помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. О этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что из федерального бюджета деньги пришли, однако президент, прибыв в пострадавший Братск, «с удивлением просто сегодня услышал», что люди не видели выплат не только за утраченное целиком или наполовину жилье, а «даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили».

«Как это понимать?», — возмутился Путин.

Он распорядился навести порядок с данным вопросом.