Мутко стыдно за выплаты пострадавшим от наводнения
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Вице-премьер Виталий Мутко 19 июля во время совещания в Братске признался президенту России Владимиру Путину, что ему стыдно за ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка в Приангарье Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин в ходе совещания устроил разнос Мутко за ликвидацию паводка.
По информации Мутко, из 38078 человек, находящихся в списках пострадавших, финансовую помощь получили только 37683 гражданина.
Вице-премьер связал эту проблему с «патовой» ситуацией.
Однако Мутко отметил, что сейчас удалось отладить работу по выплатам пострадавшим.
Ранее в Минобороны России назвали сроки ликвидации последствий паводка в Приангарье.