Мутко стыдно за выплаты пострадавшим от наводнения

Вице-премьер Виталий Мутко 19 июля во время совещания в Братске признался президенту России Владимиру Путину, что ему стыдно за ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка в Приангарье Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в ходе совещания устроил разнос Мутко за ликвидацию паводка.

По информации Мутко, из 38078 человек, находящихся в списках пострадавших, финансовую помощь получили только 37683 гражданина.

Вице-премьер связал эту проблему с «патовой» ситуацией.

Однако Мутко отметил, что сейчас удалось отладить работу по выплатам пострадавшим.

Ранее в Минобороны России назвали сроки ликвидации последствий паводка в Приангарье.