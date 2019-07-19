В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск

Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на ЛГБТ сообщества.

Семьи в этот момент в квартире не было. Ранее мужчины сообщали правоохранительным органам, что находятся в отпуске вместе с детьми.

При этом, официально на допрос пару не вызывали.

Также обыски прошли в квартире у родителей одного из мужчин, после следственных мероприятий его отец был увезен на допрос в СК.

Ранее сообщалось, что в России завели уголовное дело из-за усыновления детей российскими геями.