Больше половины россиян не знают о Союзном государстве

По данным опроса фонда «Общественное мнение», больше чем половина россиян не знают о существовании Союзного государства России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос «Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Союзном государстве России и Белоруссии?», 59% опрошенных сказали, что слышать об этом в первый раз, 26% заявили, что когда-то слышали, 12% знают о Союзном государстве и 4% затруднились дать ответ на вопрос.

Опрос проводился 13-14 июля в 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.

Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года.

Ранее сообщалось, что опрос показал отношение россиян к Украине.