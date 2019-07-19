В Москве отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому

Мера пресечения Кириллу Вышинскому должна быть изменена без предварительных условий, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Вышинский сам был против обмена. Адвокаты уверены, что нет оснований для его нахождения под стражей.

«Это вопросы политические», — прокомментировала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.