После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело

В Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы главы города на журналистку «Нашей газеты». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Инцидент произошел, когда журналистка Ольга Макаренко пыталась провести видеосъемку в особо охраняемой природной территории, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.

По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Ране сообщалось, что власти Новороссийска отреагировал на нападение на журналистку.