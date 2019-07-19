«Никто не терялся»: очевидец о пассажирах во время эвакуации Boeing

Пассажир Boeing, летящего из Шереметьево в Ереван рассказал о поведении пассажиров в ходе эвакуации, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам одного из пассажиров Зокира Нурматова самолет стал тормозить. Через 20-30 секунд произошла полная остановка.

Пассажирам объявили об эвакуации.

«При эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно», — завил он.

Он отметил, что во время эвакуации не было паники.

Ранее сообщалось, что в ходе инцидента с Boeing 737 8 человек получили травмы.