«Никто не терялся»: очевидец о пассажирах во время эвакуации Boeing
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Пассажир Boeing, летящего из Шереметьево в Ереван рассказал о поведении пассажиров в ходе эвакуации, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам одного из пассажиров Зокира Нурматова самолет стал тормозить. Через 20-30 секунд произошла полная остановка.
Пассажирам объявили об эвакуации.
«При эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно», — завил он.
Он отметил, что во время эвакуации не было паники.
Ранее сообщалось, что в ходе инцидента с Boeing 737 8 человек получили травмы.