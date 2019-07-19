Как выбирать и хранить ягоды, рассказали эксперты

Как правильно хранить сезонные ягоды и где лучше покупать плоды, рассказали в Роскачестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экспертов, лучше всего покупать ягоды на торговых точках производителей, либо на плантации. Если такой возможности нет, то можно приобрести плоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договоры на поставку. Отмечается, что на рынке отследить откуда привезен товар крайне сложно.

У свежей и качественной продукции зеленые черешки и листья, гладкая и упругая поверхность плодов с равномерной окраской. В одной партии ягоды должны быть схожего цвета и размера. Зрелый плод отличает яркий запах.

В Роскачестве сообщают, что ягоды могут храниться дольше и не терять свои вкусовые и полезные качества, если их охлаждают до 2-6 С сразу после сбора. При такой же температуре рекомендуется хранить ягоды дома. Мыть плоды советуют перед употреблением.

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