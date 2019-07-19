В аэропорту отменили все рейсы из-за удара молнии

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Все авиарейсы были отменены в аэропорту японского города Нагоя из-за удара молнии во взлетно-посадочную полосу, передает РИА «Новости».

Специалисты не могут назвать срок, который потребуется на ремонт полосы.

В аэропорту уже отменили 12 авиарейсов.