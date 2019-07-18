Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца

60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

В 2018 году сын пожилого мужчины купил пачку сигарет в Люксембурге. На упаковке он увидел изображение ампутированной ноги, которая была похожа на конечность отца по ожогам и шрамам. Затем он показал фото своему отцу, который подтвердил, что на упаковке его нога.

Пожилого мужчину возмутило использование изображения его ноги на пачке сигарет, так как ампутация его конечности совсем не связана с курением. Кроме того, мужчина не давал согласия на использование фотографии.

Адвокат потерпевшего обратился в Европейскую комиссию для того, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что женщина обнаружила фото умершего отца на пачке сигарет.