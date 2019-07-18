Стал известен убийца 14-летней россиянки в Испании

Брат 14-летней россиянки, которая была найдена мертвой в испанском городе Матаро, признался в убийстве сестры своему знакомому. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Через неделю после совершения преступления, в московский отдел полиции обратился 18-летний гражданин и сообщил о том, что его знакомый связался с ним и рассказал, что убил сестру в Испании.

Сейчас главное следственное управление СКР по Москве выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Католонии расследуют убийство несовершеннолетней россиянки.