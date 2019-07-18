«Умри»: жертвами маньяка-поджигателя стали 33 мультипликатора
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В японском городе Киото сильный пожар на аниме-студии «Kyoto Animation» унес жизни 33 человек, сообщает РИА «Новости».
36 человек пострадали, 10 находятся в критическом состоянии.
Утром 18 июля в здание ворвался 41-летний мужчина, он начался распылят бензин, а затем поджег его. Поджигатель выкрикивал «Умри!», когда разливал жидкость, рассказали очевидцы
Преступник задержан и доставлен в больницу с многочисленными травмами.
Ранее сообщалось о 23 жертвах поджога.