Коллапс произошел на АЭС под Тверью

В Тверской области три энергоблока Калининской атомной электростанции отключили от сети. Об сообщает ТАСС.

Представители единой диспетчерской дежурной службы заявили, что возможной причиной отключения двух энергоблоков стало короткое замыкание в системе управления электростанции.

Отмечается, что еще один энергоблок был отключен из-за прорыва уплотнителя конденсатора в турбине.

Уточняется, что работники АЭС выясняют причины случившегося.

Также они рассказали, что произошедшее на оборудовании атомной станции не отразилось. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в норме.