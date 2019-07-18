Коллапс произошел на АЭС под Тверью
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В Тверской области три энергоблока Калининской атомной электростанции отключили от сети. Об сообщает ТАСС.
Представители единой диспетчерской дежурной службы заявили, что возможной причиной отключения двух энергоблоков стало короткое замыкание в системе управления электростанции.
Отмечается, что еще один энергоблок был отключен из-за прорыва уплотнителя конденсатора в турбине.
Уточняется, что работники АЭС выясняют причины случившегося.
Также они рассказали, что произошедшее на оборудовании атомной станции не отразилось. Радиационный фон на территории вокруг станции находится в норме.