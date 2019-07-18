Названы опаснейшие российские леса

Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала директор Института глобального климата и экологии имени академика Израэля Анна Романовская.

Ежегодно страны мира подают кадастр или данные о балансе парниковых газов в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Эти расчеты позволяют принимать решения по предотвращению глобального потепления на уровне стран. Одна из составляющих этих расчетов - способность лесов поглощать СО2, которая позволяет России оставаться мировым климатическим донором. Однако, не все леса помогают сохранять климат, ежегодные подсчеты российских ученые определили три региона РФ, которые не «забирают» СО2, а выбрасывают. Россия предоставит в 2019 году свой отчет на основе данных 2017 года. Как пояснила Романовская, кадастр готовится за период минус два года, данные за 2018 год будут опубликованы в апреле 2020.

«Институт проводит расчеты поглощения СО2 лесами России по международно признанным методикам. Наши леса, безусловно, выступают поглотителями углекислого газа из атмосферы и препятствуют глобальному потеплению. Однако, в результате пожаров, сплошных рубок и гибели древостоев от вредителей и болезней происходит выделение СО2 и других парниковых газов. Чем больше горят леса и чем больше они рубятся, тем больше СО2 оказывается в атмосфере. Итоговый баланс СО2 складывается из соотношения поглощения и выбросов этого газа лесными землями. Согласно нашим расчетам российские леса выступали в качестве экологического донора планеты: они поглощают СО2 больше, чем выбрасывают. По оценкам для 2017 года исключение составляли леса четырех регионов (Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Магаданская и Волгоградская области), однако вклад этих регионов в общий баланс СО2 незначителен. В целом леса России (без учета резервных лесов) обеспечивали поглощение более 800 миллионов тонн СО2 в 2017 году», - сказала Романовская.

Она пояснила, что лесные земли могут служить источниками СО2 в том случае когда выбросы от лесных пожаров и рубок превосходят по объему возможности лесов накапливать углерод. Например, леса Чукотки, Магаданской области и Тывы отличаются низкой скоростью роста и большими площадями пожаров, что в итоге приводит к выбросам СО2.