Появились подробности задержания матери за покупку лекарства для сына

В Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы прокомментировали задержание женщины в московском отделении Почты России за посылку с лекарствами для ее тяжелобольного ребенка. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, у задержанной отсутствовал рецепт на лекарства.

В ведомстве рассказали, что сотрудники таможни действовали в рамках закона, а конфискованную посылку с 400 таблетками уже проверили в ходе экспертизы.

По ее результатам выяснилось, что лекарство содержит запрещенное в России вещество клобазам.

Уточняется, что материалы проверки отправят в прокуратуру и МВД.

Сама задержанная отпущена домой.

Ранее сообщалось, что женщину по подозрению в контрабанде лекарствами в Москве задержали полицейские.