Появились подробности задержания матери за покупку лекарства для сына
В Центральном таможенном управлении Федеральной таможенной службы прокомментировали задержание женщины в московском отделении Почты России за посылку с лекарствами для ее тяжелобольного ребенка. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, у задержанной отсутствовал рецепт на лекарства.
В ведомстве рассказали, что сотрудники таможни действовали в рамках закона, а конфискованную посылку с 400 таблетками уже проверили в ходе экспертизы.
По ее результатам выяснилось, что лекарство содержит запрещенное в России вещество клобазам.
Уточняется, что материалы проверки отправят в прокуратуру и МВД.
Сама задержанная отпущена домой.
Ранее сообщалось, что женщину по подозрению в контрабанде лекарствами в Москве задержали полицейские.