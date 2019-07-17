В Кремле обеспокоены задержанием матери за покупку лекарства для сына

В Кремле пообещали разобраться с ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, о задержании которой сообщалось. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.

«Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи, понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка», — отметил он.

Песков также заявил, что ситуация будет передана на контроль в Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве была задержана женщина во время получения посылки с лекарством от судорог «Фризиум» для больного сына.