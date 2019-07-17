Алкоголь в жилых районах попадет под запрет
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Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предложил идею запрета на продажу алкогольной продукции в жилых районах, сообщает ТАСС.
Специалист предложил ограничить продажу вина, пива и водки. В случае одобрения инициативы, данные напитки можно будет купить лишь в крупных алкомаркетах, которые будут расположены в удаленности от жилых зон на пустырях.
В тех районах, где данную идею реализовать окажется сложно, Брюн предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.
Ранее Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов.