Алкоголь в жилых районах попадет под запрет

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предложил идею запрета на продажу алкогольной продукции в жилых районах, сообщает ТАСС.

Специалист предложил ограничить продажу вина, пива и водки. В случае одобрения инициативы, данные напитки можно будет купить лишь в крупных алкомаркетах, которые будут расположены в удаленности от жилых зон на пустырях.

В тех районах, где данную идею реализовать окажется сложно, Брюн предлагает сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное.

Ранее Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов.