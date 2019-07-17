Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое
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Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА «Новости».
Как следует из оглашенных материалов суда, вторую явку с повинной оформил сотрудник ФСБ Маргиев.
В суде рассматривалась жалоба на арест другого фигуранта, оперативника управления «К» ФСБ старшего лейтенанта Артура Власова, который заявил, что явился с повинной и частично возместил ущерб потерпевшему.
Суд оставил его под стражей.
5 июля суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу о разбое. Как сообщалось, среди них есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К».