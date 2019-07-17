Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое

Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА «Новости».

Как следует из оглашенных материалов суда, вторую явку с повинной оформил сотрудник ФСБ Маргиев.

В суде рассматривалась жалоба на арест другого фигуранта, оперативника управления «К» ФСБ старшего лейтенанта Артура Власова, который заявил, что явился с повинной и частично возместил ущерб потерпевшему.

Суд оставил его под стражей.

5 июля суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу о разбое. Как сообщалось, среди них есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К».