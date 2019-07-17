После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

После публикации нового видео с пытками заключенных в ярославской колонии ИК-1 началась проверка, сообщает РИА «Новости».

ФСИН России по Ярославской области назначил служебную проверку видео о применении физической силы и спецсредств к одному из заключенных.

Материалы проверки лягут на слот следователям.

Ранее «Новая Газета» опубликовало новые видео с записями избиений и жестокого обращения с заключенными. Как утверждается, видео датированы февралем 2016 года.