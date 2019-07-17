Названа причина отравления детей в российском лагере

Стала известна причина отравления нескольких детей в лагере «Лучистый» в Крыму. Об этом пишет РИА «Новости».

В результате проведения лабораторных исследований было выявлено, что причиной отравления детей стал норовирус.

Исследования по установлению источника инфекции и факторов его распространения продолжаются.

Следственный комитет РФ завел уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушению норм СанПиНа.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности отравления детей в крымском лагере.